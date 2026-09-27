Москва27 сенВести.В результате атак со стороны Украины за последние сутки ранения получили четыре жителя Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
В деревне Гирьи Беловского района 52-летний мужчина, в поселке имени Куйбышева Рыльского района — мужчины 55-ти и 37-ми лет, 47-летний мужчина в Курскенаписал губернатор в мессенджере МАХ
Повреждены стена дома и газовая труба в деревне Корочка и магазин стройматериалов в слободе Белая, две легковые машины и два грузовика в селе Ивановское и поселке имени Куйбышева и фасады и остекление домов в населенных пунктах Колячек и Михайловка. Также ущерб нанесен четырем дачам в Курске.
Всего за 24 часа боевики обстреляли отселенные районы области 30 раз, еще 28 раз враг сбрасывал взрывчатку с дронов. За сутки над регионом уничтожили 109 беспилотников.