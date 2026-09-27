Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ на Курскую область

Четыре мирных жителя Курской области были ранены за сутки при ударах ВСУ Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ на Курскую область

Москва27 сен Вести.В результате атак со стороны Украины за последние сутки ранения получили четыре жителя Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В деревне Гирьи Беловского района 52-летний мужчина, в поселке имени Куйбышева Рыльского района — мужчины 55-ти и 37-ми лет, 47-летний мужчина в Курске написал губернатор в мессенджере МАХ

Повреждены стена дома и газовая труба в деревне Корочка и магазин стройматериалов в слободе Белая, две легковые машины и два грузовика в селе Ивановское и поселке имени Куйбышева и фасады и остекление домов в населенных пунктах Колячек и Михайловка. Также ущерб нанесен четырем дачам в Курске.

Всего за 24 часа боевики обстреляли отселенные районы области 30 раз, еще 28 раз враг сбрасывал взрывчатку с дронов. За сутки над регионом уничтожили 109 беспилотников.