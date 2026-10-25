Бобры устроили аварию на водозаборе в Башкирии

В Башкирии из-за падения сточенных бобрами деревьев отключились водозаборы Бобры устроили аварию на водозаборе в Башкирии

Москва25 окт Вести.В Башкирии на Катайском водозаборе бобры устроили аварию, обточив три дерева, которые упали на линии электропередачи. В результате два из трех водозаборных насосов оказались обесточены, сообщили в администрации Белорецкого района Республики Башкортостан.

Бобры заточили три дерева и они упали на линию электропередачи. На месте находится директор водоканала Евгений Петров и бригада городских электросетей говорится в сообщении

Электрики оперативно устранили аварию и запустили насосы, которые снабжают водой весь город.