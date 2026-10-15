Москва15 октВести.В приграничье Брянской области 37 организаций дошкольного образования перестали принимать детей до улучшения оперативной обстановки. Об этом сообщили в правительстве региона, передает ТАСС.
На данный момент в приграничье в привычном режиме работает только 61 дошкольная организация из 98.
Наполняемость данных образовательных организаций в настоящее время минимальная, что позволяет обеспечить безопасные условия пребывания детейотмечается в сообщении
Некоторые родители приняли решение смотреть за детьми самостоятельно. С этими детьми проводят видеозанятия.