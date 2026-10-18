Москва18 окт Вести.В Челябинской области жители поселков, попавших в зону радиоактивного загрязнения после Кыштымской аварии, бросились продавать квартиры, несмотря на то что фон сейчас в норме, сообщает SHOT.

Жители поселков, где был зафиксирован Восточно-Уральский радиоактивный след, начали активно продавать недвигу, переживая за свое здоровье пишет паблик

Так, в поселке Береговом, где живет менее 1500 человек, продается минимум 19 квартир. Двухкомнатную площадью 43 квадратных метров со старым ремонтом выставляли за 300 тысяч рублей, трехкомнатную – за 400 тысяч. В объявлениях продавцы отдельно указывают, что дома построены до аварии 1957 года.

Береговой расположен у озера Порохового в Каслинском районе Челябинской области.

Кыштымская авария произошла 29 сентября 1957 года на химкомбинате "Маяк". Из-за отказа системы охлаждения взорвалась емкость с радиоактивными отходами. От радиации пострадали несколько регионов страны. Из опасных зон было эвакуировано около 10 тысяч человек.