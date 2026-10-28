СК показал кадры из квартиры в Челябинске, где обнаружили тела трех человек

Следком показал кадры из квартиры в Челябинске, где нашли тела трех погибших СК показал кадры из квартиры в Челябинске, где обнаружили тела трех человек

Москва28 окт Вести.Следственный комитет показал кадры из квартиры в Челябинске, где обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти. Об этом сообщило СУ СК России по Челябинской области на платформе MAX.

По информации следствия, тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери нашли в квартире дома на Олимпийской улице в микрорайоне Вишневая горка днем 28 октября. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ).

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия и проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

На место выезжал первый заместитель руководителя регионального СК. Руководство управления контролирует ход расследования.