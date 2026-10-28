Москва28 октВести.Двоим маленьким детям удалось сбежать к соседям, когда их отчим устроил стрельбу в квартире в Челябинске, пишет SHOT.
Как сообщалось ранее, он убил 15-летнюю падчерицу и свою сожительницу, а затем покончил с собой. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело.
По данным издания, в квартире в момент трагедии находились еще трое детей: два мальчика 4 и 6 лет, а также 6-месячный младенец. Они остались живы.
Он убил сначала 15-летнюю девочку, после чего — возлюбленную и покончил с собой. Мальчики 6 и 4 лет в этот момент сбежали к соседямговорится в публикации
По сведениям СМИ, младенец был оперативно доставлен в одну из городских детских больниц.
Власти Челябинской области заверили, что обеспечат необходимую помощь троим несовершеннолетним детям убитой женщины, передает "Интерфакс".