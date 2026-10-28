SHOT: застреливший сожительницу и ее дочь охранник специально не сдал оружие

Убивший сожительницу, ее дочь и себя челябинец имел оружие как охранник SHOT: застреливший сожительницу и ее дочь охранник специально не сдал оружие

Москва28 окт Вести.Застреливший в Челябинске свою сожительницу, ее 15-летнюю дочь и убивший себя был охранником ЧОПа, имел доступ к оружию и специально не сдал его после того, как приехал из командировки, пишет SHOT.

По данным издания, 39-летний Вячеслав и его сожительница Евгения переехали на Урал из Краснодара в этом году.

Застреливший сожительницу и ее 15-летнюю дочь охранник специально не сдал оружие после того, как приехал из командировки говорится в публикации

В их семье было четверо детей. Один, 6-месячный младенец, – общий ребенок.

Ранее сообщалось, что сегодня днем в их квартире были найдены три тела: мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело.

По предварительным сведениям СМИ, хозяин семьи убил падчерицу и сожительницу, а затем покончил с собой.

Двое детей сбежали из квартиры к соседям, когда началась стрельба. Младенец тоже выжил, он сейчас в больнице.

Официально эта информация правоохранителями не подтверждена.