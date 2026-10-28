Москва28 октВести.Застреливший в Челябинске свою сожительницу, ее 15-летнюю дочь и убивший себя был охранником ЧОПа, имел доступ к оружию и специально не сдал его после того, как приехал из командировки, пишет SHOT.
По данным издания, 39-летний Вячеслав и его сожительница Евгения переехали на Урал из Краснодара в этом году.
Застреливший сожительницу и ее 15-летнюю дочь охранник специально не сдал оружие после того, как приехал из командировкиговорится в публикации
В их семье было четверо детей. Один, 6-месячный младенец, – общий ребенок.
Ранее сообщалось, что сегодня днем в их квартире были найдены три тела: мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело.
По предварительным сведениям СМИ, хозяин семьи убил падчерицу и сожительницу, а затем покончил с собой.
Двое детей сбежали из квартиры к соседям, когда началась стрельба. Младенец тоже выжил, он сейчас в больнице.
Официально эта информация правоохранителями не подтверждена.