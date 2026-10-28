Москва28 октВести.В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек в квартире жилого дома, сообщает региональное СУ СК России в MAX.
В ведомстве уточнили, что тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня днем в одной из квартир дома по улице Олимпийская в Челябинске.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)говорится в публикации
Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.