В квартире в Челябинске обнаружена убитая семья, возбуждено дело

Мужчина, женщина и ее 15-летняя дочь найдены убитыми в квартире в Челябинске В квартире в Челябинске обнаружена убитая семья, возбуждено дело

Москва28 окт Вести.В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек в квартире жилого дома, сообщает региональное СУ СК России в MAX.

В ведомстве уточнили, что тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня днем в одной из квартир дома по улице Олимпийская в Челябинске.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) говорится в публикации

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.