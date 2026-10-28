SHOT: челябинец убил сожительницу с ее дочерью и покончил с собой

Челябинец убил сожительницу с ее дочерью и покончил с собой, еще 3 детей выжили SHOT: челябинец убил сожительницу с ее дочерью и покончил с собой

Москва28 окт Вести.В квартире в Челябинске, по предварительным данным, мужчина застрелил сожительницу и ее дочь, а затем покончил с собой, пишет SHOT.

По сведениям издания, два мальчика убежали к соседям во время стрельбы и спаслись. В квартире также находился грудной ребенок, он не пострадал.

Предварительно, стрелял Вячеслав Г., 1987 года рождения. Он застрелил сожительницу и ее дочку, после чего покончил с собой говорится в публикации

Подтверждения этой информации от правоохранителей на данный момент нет.

Сегодня днем в квартире дома на улице Олимпийской в Челябинске были обнаружены тела трех человек: мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек.