Москва28 октВести.В квартире в Челябинске, по предварительным данным, мужчина застрелил сожительницу и ее дочь, а затем покончил с собой, пишет SHOT.
По сведениям издания, два мальчика убежали к соседям во время стрельбы и спаслись. В квартире также находился грудной ребенок, он не пострадал.
Предварительно, стрелял Вячеслав Г., 1987 года рождения. Он застрелил сожительницу и ее дочку, после чего покончил с собойговорится в публикации
Подтверждения этой информации от правоохранителей на данный момент нет.
Сегодня днем в квартире дома на улице Олимпийской в Челябинске были обнаружены тела трех человек: мужчины, женщины и ее 15-летней дочери. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек.