People: отец убил своих 17-летних детей-близняшек и покончил с собой

В США отец зарезал своих детей-близняшек и покончил с собой People: отец убил своих 17-летних детей-близняшек и покончил с собой

Москва3 окт Вести.В американском штате Флорида мужчина зарезал своих 17-летних детей-близняшек, а потом покончил с собой. Об этом пишет журнал People.

В среду, 30 сентября, в доме на Кортни Чейз Серкл обнаружили три тела. Полиция округа Ориндж приехала по вызову о проверке благополучия жильцов.

В гостиной нашли близнецов Карло и Мелани с множественными ножевыми ранениями. Их отец, Иван Монтьель Роа, лежал мертвым в ванной, сообщают WESH, News 6 и FOX35.

По версии властей, мужчина мог убить своих детей, а затем покончить с собой.