В Бразилии полицейские ликвидировали мужчину, захватившего детей в заложники Бразильские полицейские застрелили мужчину, взявшего в заложники 13 детей

Москва10 окт Вести.Сотрудники бразильской полиции застрелили вооруженного ножом мужчину, который захватил в заложники 13 воспитанников детского сада.

Инцидент произошел в городе Куритиба на юге страны. Злоумышленник удерживал заложников в одном из помещений детского сада. Помимо угроз ножом, он разлил в комнате топливо и намеревался его поджечь, сообщает портал G1.

Мужчина, вооруженный ножом, был убит после более чем двух часов попыток переговоров. Детей удалось спасти, по данным полиции, никто из них серьезно не пострадал говорится в публикации

По информации портала, после инцидента детей осмотрели врачи и психологи.