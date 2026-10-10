Москва10 октВести.Сотрудники бразильской полиции застрелили вооруженного ножом мужчину, который захватил в заложники 13 воспитанников детского сада.
Инцидент произошел в городе Куритиба на юге страны. Злоумышленник удерживал заложников в одном из помещений детского сада. Помимо угроз ножом, он разлил в комнате топливо и намеревался его поджечь, сообщает портал G1.
Мужчина, вооруженный ножом, был убит после более чем двух часов попыток переговоров. Детей удалось спасти, по данным полиции, никто из них серьезно не пострадалговорится в публикации
По информации портала, после инцидента детей осмотрели врачи и психологи.