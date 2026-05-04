В "Что? Где? Когда?" назвали недостоверной информацию о санкциях против Друзя

В "Что? Где? Когда?" опровергли данные о лишении Друзя статуса магистра В "Что? Где? Когда?" назвали недостоверной информацию о санкциях против Друзя

Москва4 мая Вести.Информация о возможном лишении Александра Друзя статуса магистра телеигры "Что? Где? Когда?" из-за якобы допущенных нарушений на частном корпоративе не соответствует действительности. Об этом "Ленте.ru" сообщили в пресс-службе телекомпании "Игра-ТВ".

Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что знаток мог столкнуться с санкциями за использование оригинальной атрибутики программы во время проведения частного мероприятия.

Упомянутая информация об Александре Друзе не является достоверной рассказали в компании

Сообщалось, что поводом для возможных претензий якобы стало использование хрустальной совы на корпоративе, несмотря на действующее правило, запрещающее применять оригинальные элементы телеигры вне официального формата.