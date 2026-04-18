Москва18 апрВести.На заседании расширенного правительства Чувашии с участием депутатов, общественников и экспертов было принято решение о внедрении единого проездного билета в пилотном формате. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.
На первом этапе проездной заработает на маршрутах государственного перевозчика — ГУП "Чувашское транспортное управление".
В среднем пассажир в месяц совершает около 90 поездок. Руководствуясь этими данными, была рассчитана стоимость проездного.
Стоимость безлимитного пакета "Стандарт" установлена в размере 2500 рублей – таким образом, одна поездка обходится в 28 рублей. Для льготников предусмотрен пакет за 2000 рублей, это 22 рубля за поездкуотмечается в сообщении
Также изменения были внесены в стоимость разовой оплаты проезда: 37 рублей по безналичной оплате и 41 рубль наличными.