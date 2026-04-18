Единый проездной билет в пилотном формате запустят в Чувашии

Москва18 апр Вести.На заседании расширенного правительства Чувашии с участием депутатов, общественников и экспертов было принято решение о внедрении единого проездного билета в пилотном формате. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

На первом этапе проездной заработает на маршрутах государственного перевозчика — ГУП "Чувашское транспортное управление".

В среднем пассажир в месяц совершает около 90 поездок. Руководствуясь этими данными, была рассчитана стоимость проездного.

Стоимость безлимитного пакета "Стандарт" установлена в размере 2500 рублей – таким образом, одна поездка обходится в 28 рублей. Для льготников предусмотрен пакет за 2000 рублей, это 22 рубля за поездку отмечается в сообщении

Также изменения были внесены в стоимость разовой оплаты проезда: 37 рублей по безналичной оплате и 41 рубль наличными.