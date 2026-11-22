Москва22 ноя Вести.В Ботлихском районе Дагестана возле населенного пункта Ансалта в одном из ущелий местные жители обнаружили взрывоопасный предмет — предположительно авиационную бомбу. Об этом сообщает региональное МЧС.

Расчетом Донского спасательного центра МЧС России в составе трех человек личного состава и одной единицы техники был произведен подрыв авиабомбы в нескольких километрах от населенного пункта Тасута, куда она ранее была вывезена на безопасное расстояние от населенных пунктов и объектов ЖКХ говорится в сообщении

МЧС России напоминает, что при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные предметы, необходимо от них отойти, сообщить окружающим о находке и позвонить в полицию или МЧС.