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В центре Улан-Удэ во время земляных работ обнаружена авиабомба

Авиабомба обнаружена в центре Улан-Удэ во время земляных работ В центре Улан-Удэ во время земляных работ обнаружена авиабомба

Москва12 ноя Вести.В центре Улан-Удэ во время проведения строительных земляных работ обнаружена авиационная бомба с признаками коррозии. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Бурятия.

Специалисты-взрывотехники ОМОН "Кречет" в котловане обследовали подозрительную находку и установили, что это авиационная бомба малого калибра, весом около 10 килограммов, со следами сильной коррозии уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Саперы установили, что боеприпас содержит взрывчатое вещество. Бомба передана на утилизацию.