Москва12 нояВести.В центре Улан-Удэ во время проведения строительных земляных работ обнаружена авиационная бомба с признаками коррозии. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Бурятия.
Специалисты-взрывотехники ОМОН "Кречет" в котловане обследовали подозрительную находку и установили, что это авиационная бомба малого калибра, весом около 10 килограммов, со следами сильной коррозииуточняется в канале ведомства на платформе MAX
Саперы установили, что боеприпас содержит взрывчатое вещество. Бомба передана на утилизацию.