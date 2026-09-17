Москва17 сенВести.В Подмосковье нашли две 50-килограммовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в ГКУ МО "Мособлпожспас", боеприпасы обезвредили.
На снаряды наткнулись рабочие во время дорожно-спасательных работ на территории промзоны возле деревни Люторецкое в округе Чехов.
На место вызова оперативно прибыла маневренно-поисковая группа проведения взрывотехнических работ Мособлпожспас. Взрывотехники идентифицировали находки как две 50-килограммовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер безопасности специалисты обезвредили боеприпасы согласно инструкцииговорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ
Начальник группы Денис Совенков напомнил, что любые боеприпасы, в том числе пролежавшие в земле много лет, крайне опасны. Их нельзя трогать, перемещать или стараться обезвредить самим.