Две 50-килограммовые авиабомбы времен ВОВ нашли в Подмосковье

В Подмосковье рабочие нашли две 50-килограммовые авиабомбы времен ВОВ Две 50-килограммовые авиабомбы времен ВОВ нашли в Подмосковье

Москва17 сен Вести.В Подмосковье нашли две 50-килограммовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в ГКУ МО "Мособлпожспас", боеприпасы обезвредили.

На снаряды наткнулись рабочие во время дорожно-спасательных работ на территории промзоны возле деревни Люторецкое в округе Чехов.

На место вызова оперативно прибыла маневренно-поисковая группа проведения взрывотехнических работ Мособлпожспас. Взрывотехники идентифицировали находки как две 50-килограммовые авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. С соблюдением всех мер безопасности специалисты обезвредили боеприпасы согласно инструкции говорится в сообщении учреждения в мессенджере МАХ

Начальник группы Денис Совенков напомнил, что любые боеприпасы, в том числе пролежавшие в земле много лет, крайне опасны. Их нельзя трогать, перемещать или стараться обезвредить самим.