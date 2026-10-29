В Балтийске обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной Пиротехники МЧС обезвредили авиабомбу времен войны в Калининградской области

Москва29 окт Вести.В Балтийске Калининградской области пиротехники МЧС России обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом порядка 100 килограммов, сообщает региональное управление ведомства в мессенджере MAX.

Боеприпас был обнаружен во время благоустройства дворовой территории на улице Головко. На место были вызваны специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России.

Пиротехники обследовали боеприпас, после чего организовали его безопасную транспортировку и уничтожение с соблюдением необходимых мер предосторожности говорится в публикации

С начала текущего года в Калининградской области обнаружено и уничтожено 19 тысяч 760 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной, в том числе 93 авиабомбы.