В Новой Каховке обезврежены три взрывоопасных предмета Оганесов: на территории Новой Каховки обезврежены 3 взрывоопасных предмета

Москва5 окт Вести.В Новой Каховке были обнаружены и обезврежены три взрывоопасных предмета. Об этом сообщил врио главы городского округа города Новая Каховка Владимир Оганесов.

Он отметил, что опасность была устранена силами военизированной группы разминирования.

На территории города Новая Каховка … обезврежены три взрывоопасных предмета написал он в своем канале в MAX

Ранее Оганесов также отмечал, что с 28 сентября по 4 октября на территории городского округа также было зафиксировано свыше 600 обстрелов.