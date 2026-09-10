Москва10 сенВести.Вечером четверга менее чем за 50 минут в десяти аэропортах России были введены временные ограничения на полеты. Об этом стало известно из публикаций Росавиации.
В интервале с 21.51 мск до 22.37 мск Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало в MAX несколько сообщений о закрытиях и частичных мерах в авиагаванях.
Они коснулись аэропортов Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Оренбурга, Самары и Ульяновска, где авиаперевозки приостановлены полностью.
В Нижнем Новгороде аэропорт Чкалов осуществляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.