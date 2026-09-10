Росавиация объявила менее чем за час о введении ограничений в 10 аэропортах РФ

В десяти аэропортах России введены авиаограничения менее чем за час Росавиация объявила менее чем за час о введении ограничений в 10 аэропортах РФ

Москва10 сен Вести.Вечером четверга менее чем за 50 минут в десяти аэропортах России были введены временные ограничения на полеты. Об этом стало известно из публикаций Росавиации.

В интервале с 21.51 мск до 22.37 мск Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало в MAX несколько сообщений о закрытиях и частичных мерах в авиагаванях.

Они коснулись аэропортов Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Оренбурга, Самары и Ульяновска, где авиаперевозки приостановлены полностью.

В Нижнем Новгороде аэропорт Чкалов осуществляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.