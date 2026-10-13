В Энергодаре три человека получили травмы при обстреле со стороны ВСУ

В Энергодаре в результате обстрела ВСУ ранены трое мирных жителей В Энергодаре три человека получили травмы при обстреле со стороны ВСУ

Москва13 окт Вести.В Энергодаре при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в мессенджере MAX.

Отмечается, что в период с 15.10 до 15.30 ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда в районе стадиона "Старт" на Приднепровской улице. Огонь пришелся по территории рядом со зданием спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС, где ведутся ремонтные работы.

У пострадавших - осколочные ранения, переломы и акубаротравма. Их состояние уточняется.

Сегодня, 13 октября, с 15.10 до 1530 в районе стадиона "Старт" на ул. Приднепровской (около СОК ЗАЭС) ВСУ артиллерийским огнем нанесли четыре удара… В результате обстрела пострадали трое гражданских написал Максим Пухов

В настоящее время украинские FPV-дроны атакуют коттеджи на Приднепровской улице. Предварительно, горит один дом, не исключено, что два. Кроме того, массовый налет дронов зафиксирован в районе городского парка, 1 и 2 микрорайонов.

Жителей просят не появляться на Приднепровской улице, в парке и в атакуемых микрорайонах, укрыться в безопасном месте и держаться подальше от окон. Вероятность новых ударов высока, подчеркнул Максим Пухов.