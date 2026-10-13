Москва13 октВести.В Энергодаре при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов в мессенджере MAX.
Отмечается, что в период с 15.10 до 15.30 ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда в районе стадиона "Старт" на Приднепровской улице. Огонь пришелся по территории рядом со зданием спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС, где ведутся ремонтные работы.
У пострадавших - осколочные ранения, переломы и акубаротравма. Их состояние уточняется.
Сегодня, 13 октября, с 15.10 до 1530 в районе стадиона "Старт" на ул. Приднепровской (около СОК ЗАЭС) ВСУ артиллерийским огнем нанесли четыре удара… В результате обстрела пострадали трое гражданскихнаписал Максим Пухов
В настоящее время украинские FPV-дроны атакуют коттеджи на Приднепровской улице. Предварительно, горит один дом, не исключено, что два. Кроме того, массовый налет дронов зафиксирован в районе городского парка, 1 и 2 микрорайонов.
Жителей просят не появляться на Приднепровской улице, в парке и в атакуемых микрорайонах, укрыться в безопасном месте и держаться подальше от окон. Вероятность новых ударов высока, подчеркнул Максим Пухов.