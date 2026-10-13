Количество пострадавших при артобстреле у стадиона в Энергодаре выросло до пяти

Число пострадавших при артобстреле в Энергодаре увеличилось до пяти Количество пострадавших при артобстреле у стадиона в Энергодаре выросло до пяти

Москва13 окт Вести.Число мирных жителей Энергодара, пострадавших в результате артиллерийского обстрела ВСУ, увеличилось до пяти. Об этом сообщает в MAX глава администрации города Максим Пухов.

Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли четыре артиллерийских удара в районе стадиона "Старт" на улице Приднепровской. Сначала было известно только о трех пострадавших, которые получили переломы костей, осколочные ранения и акубаротравму.

По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 5 человек пишет Пухов

Состояние и степень тяжести разные. Всех раненых поместили в медико-санитарную часть (МСЧ-145) для оказания помощи.