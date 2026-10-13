Москва13 октВести.Число мирных жителей Энергодара, пострадавших в результате артиллерийского обстрела ВСУ, увеличилось до пяти. Об этом сообщает в MAX глава администрации города Максим Пухов.
Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли четыре артиллерийских удара в районе стадиона "Старт" на улице Приднепровской. Сначала было известно только о трех пострадавших, которые получили переломы костей, осколочные ранения и акубаротравму.
По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 5 человекпишет Пухов
Состояние и степень тяжести разные. Всех раненых поместили в медико-санитарную часть (МСЧ-145) для оказания помощи.