В Эстонии раскритиковали внешнюю политику правительства и премьера Более половины эстонцев негативно оценивают внешнюю политику страны

Москва16 мая Вести.Более половины эстонцев негативно оценивают внешнюю политику страны, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на опрос социологической службы Norstat.

Граждане Эстонии крайне критически оценивают внешнеполитические шаги исполнительной власти за последний год, говорится в сообщении в Telegtam-канале телерадиокомпании ERR.

По информации социологов, внешнеполитическую деятельность правительства Эстонии отрицательно оценили 56% участников опроса​​​. Кроме того, 55% ответивших назвали плохой работу министра иностранных дел Маргуса Цахкны. Работу самого МИД Эстонии отрицательно оценили 46% опрошенных.