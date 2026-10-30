В Екатеринбурге эвакуировали 800 человек из театра из-за сообщения о возгорании

В Екатеринбурге из-за сообщения о возгорании эвакуировали 800 человек из театра В Екатеринбурге эвакуировали 800 человек из театра из-за сообщения о возгорании

Москва30 окт Вести.800 человек эвакуировали из драмтеатра Екатеринбурга после сообщения о возгорании. Никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Отмечается, что информация о возгорании на улице Октябрьская площадь поступила сотрудникам МЧС в 20.27 по московскому времени. На сообщение реагировали четыре единицы техники и десять специалистов.

Пострадавших и погибших нет, до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 800 человек отметила собеседница агентства

Позже Свердловский академический театр драмы сообщил на странице во "ВКонтакте", что из-за аварийного отключения электроэнергии на городской подстанции они не смогли сыграть второе действие спектакля. Деньги за билеты возвращают.

В пресс-службе "Россети Урал" агентству уточнили, что энергетики устранили локальное технологическое нарушение.