Спектакль в свердловском драмтеатре прервал пожар Пожар прервал спектакль в свердловском драмтеатре

Москва31 окт Вести.Вечером 30 октября в Екатеринбурге из-за пожара был прерван спектакль Свердловского государственного академического театра драмы, зрителей экстренно эвакуировали, сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

Пятничный вечер театралов был омрачен. Прямо во время спектакля выключился свет, зрителей вывели на улицу. По сообщениям очевидцев, причиной стало возгорание утверждается в публикации

По данным канала, в администрации театра пообещали зрителям вернуть деньги за билеты и уточнили, что возгорание произошло на станции.