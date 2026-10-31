Москва31 октВести.Вечером 30 октября в Екатеринбурге из-за пожара был прерван спектакль Свердловского государственного академического театра драмы, зрителей экстренно эвакуировали, сообщает Ura.ru в Telegram-канале.
Пятничный вечер театралов был омрачен. Прямо во время спектакля выключился свет, зрителей вывели на улицу. По сообщениям очевидцев, причиной стало возгораниеутверждается в публикации
По данным канала, в администрации театра пообещали зрителям вернуть деньги за билеты и уточнили, что возгорание произошло на станции.