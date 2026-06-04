На Кубани пенсионерка погибла, ребенок пострадал при наезде авто "УАЗ Патриот"

В Геленджике пенсионерка погибла, ребенок пострадал при наезде авто На Кубани пенсионерка погибла, ребенок пострадал при наезде авто "УАЗ Патриот"

Москва4 июн Вести.В Геленджике 74-летняя пенсионерка погибла, 10-летний ребенок пострадал при наезде автомобиля "УАЗ Патриот". Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 4 июня в 19.20 мск на проспекте Геленджикский.

48-летний водитель "УАЗ Патриот" … допустил наезд на пенсионерку и 10-летнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован.