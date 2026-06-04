Москва4 июнВести.В Геленджике 74-летняя пенсионерка погибла, 10-летний ребенок пострадал при наезде автомобиля "УАЗ Патриот". Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла 4 июня в 19.20 мск на проспекте Геленджикский.
48-летний водитель "УАЗ Патриот" … допустил наезд на пенсионерку и 10-летнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован.