Москва31 авгВести.В Калужской области за ночь расчеты противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата: один – над Кировским округом, второй – на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Кировского муниципального округа и окраиной города Калугинаписал Владислав Шапша
В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.