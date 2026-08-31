Над Калужской областью ночью уничтожены два БПЛА

В Калужской области ночью ликвидированы два беспилотника Над Калужской областью ночью уничтожены два БПЛА

Москва31 авг Вести.В Калужской области за ночь расчеты противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата: один – над Кировским округом, второй – на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Кировского муниципального округа и окраиной города Калуги написал Владислав Шапша

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.