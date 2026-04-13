Москва13 апр Вести.В Камбодже установили первый в мире памятник крысе-саперу, которая обнаружила свыше 100 мин и взрывчатых веществ. Об этом сообщает BBC News.

В течение пяти лет, начиная с 2016 года, крыса по кличке Магава занималась поиском мин и иных взрывчатых веществ в Камбодже. За это время она обнаружила свыше 100 взрывных объектов. Суммарно она расчистила более 141 тысячи квадратных метров земли. Животное скончалось в 2022 году в возрасте 8 лет.

Магава, африканская гигантская сумчатая крыса, прошла обучение в бельгийской благотворительной организации Apopo, после чего в 2016 году переехала в Камбоджу, чтобы начать свою карьеру в качестве специалиста по поиску взрывчатки сказано в публикации

Памятник установлен в городе Сиемреап в Камбодже. Каменная статуя была создана в преддверии Международного дня просвещения о минной опасности, который отмечается ежегодно 4 апреля.

