Движение по дамбе Печенежского водохранилища остановили после взрывов

В Харьковской области закрыли проезд по поврежденной дамбе Движение по дамбе Печенежского водохранилища остановили после взрывов

Москва21 ноя Вести.Автомобильное движение по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области приостановили после ночных взрывов, повредивших дорожное полотно. Об этом пишут местные СМИ.

Повреждения получила автомобильная дорога государственного значения Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук. Для водителей организовали объезд закрытого участка.

Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец. Его создали в 1962 году для снабжения Харькова пресной водой.

Ранее стало известно, что в Киеве в результате взрывов были повреждены две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). По данным, пострадали ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5.