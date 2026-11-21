Москва21 нояВести.Автомобильное движение по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области приостановили после ночных взрывов, повредивших дорожное полотно. Об этом пишут местные СМИ.
Повреждения получила автомобильная дорога государственного значения Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук. Для водителей организовали объезд закрытого участка.
Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец. Его создали в 1962 году для снабжения Харькова пресной водой.
Ранее стало известно, что в Киеве в результате взрывов были повреждены две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). По данным, пострадали ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5.