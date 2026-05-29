Москва29 маяВести.В населенном пункте Петраковское Хасавюртовского района Дагестана река Акташ смыла жилой дом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.

По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время на месте работают специалисты и техника РСЧС.

Ранее сообщалось, что в регионе фиксировались подтопления из-за обильных осадков.