Москва29 маяВести.В населенном пункте Петраковское Хасавюртовского района Дагестана река Акташ смыла жилой дом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.
По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
В настоящее время на месте работают специалисты и техника РСЧС.
Ранее сообщалось, что в регионе фиксировались подтопления из-за обильных осадков.