Москва29 мая Вести.В населенном пункте Петраковское Хасавюртовского района Дагестана река Акташ смыла жилой дом. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по республике.

По данным спасателей, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время на месте работают специалисты и техника РСЧС.

Ранее сообщалось, что в регионе фиксировались подтопления из-за обильных осадков.