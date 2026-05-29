Смытый рекой дом в Хасавюртовском районе Дагестана был незаконным самостроем Дом, унесенный рекой Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана, построен незаконно

Москва29 мая Вести.Дом в селе Петраковское Хасавюртовского района, который унесло течением поднявшейсмя реки Акташ, был построен незаконно, с нарушением норм, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Поврежденное в селе Петраковское строение располагалось в непосредственной близости к руслу реки Акташ и являлось самовольной постройкой, не имеющей правоустанавливающих документов сообщили в пресс-службе

Там также уточнили, что строение было размещено в зоне вероятного подтопления.

Сообщение о том, что в населенном пункте Петраковское Хасавюртовского района рекой Акташ смыло дом, появилось вечером в пятницу, 29 мая. В результате инцидента никто не пострадал.