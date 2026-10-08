Москва8 окт Вести.Ночью 8 октября в Краснодаре силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила администрация города.

Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, проследуйте в безопасное место предупредил канал мэрии столицы Кубани на платформе MAX

Росавиация в целях безопасности ввела дополнительные ограничения на полеты в аэропорту Краснодара.