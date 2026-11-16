Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Краснодаре Мэрия: в Краснодаре идет отражение атаки БПЛА

Москва16 ноя Вести.В Краснодаре прозвучал сигнал тревоги в связи с отражением атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, проследуйте в безопасное место говорится в канале мэрии на платформе MAX

Согласно данным краснодарского краевого главка МЧС России, опубликованным в MAX, тревога из-за опасности атаки БПЛА объявлена в ряде районов Кубани, включая Армавир, Геленджик, Анапу и Новороссийск.