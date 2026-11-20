Мэрия Краснодара сообщила об отражении атаки украинских БПЛА В Краснодаре силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА

Москва20 ноя Вести.Ночью 20 ноября в Краснодаре силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила администрация города.

Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, проследуйте в безопасное место предупредила мэрия в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 20 ноября на территории ряда муниципалитетов Краснодарского края, включая Туапсе, Крымский, Славянский и Темрюкский районы, был введен режим беспилотной опасности, следует из данных регионального главка МЧС России в MAX.