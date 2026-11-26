Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Славянском районе Кубани

В Краснодарском крае четыре человека ранены в результате атаки беспилотника Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Славянском районе Кубани

Москва26 ноя Вести.В Славянском районе Краснодарского края четыре человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе MAX.

Из-за атаки БПЛА в Славянском районе пострадали четыре человека говорится в публикации

Отмечается, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Двух человек доставили в медицинское учреждение.

В Славянске-на-Кубани пострадали квартиры в четырех многоквартирных домах – там зафиксированы повреждения фасадов и остекления.

Также сообщается о падении фрагментов БПЛА в Калининском районе. На одной из улиц в станице Старовеличковской выбило окна в трех частных дома. Информации о пострадавших не поступало.

На местах ЧП работают сотрудники оперативных и специальных службы.