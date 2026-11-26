Москва26 нояВести.В Славянском районе Краснодарского края четыре человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе MAX.
Из-за атаки БПЛА в Славянском районе пострадали четыре человекаговорится в публикации
Отмечается, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Двух человек доставили в медицинское учреждение.
В Славянске-на-Кубани пострадали квартиры в четырех многоквартирных домах – там зафиксированы повреждения фасадов и остекления.
Также сообщается о падении фрагментов БПЛА в Калининском районе. На одной из улиц в станице Старовеличковской выбило окна в трех частных дома. Информации о пострадавших не поступало.
На местах ЧП работают сотрудники оперативных и специальных службы.