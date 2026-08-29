Москва29 авг Вести.В Курске во вторую годовщину создания добровольческой бригады БАРС-Курск, которая была создана по Указу Президента 29 августа 2024 года, губернатор области Александр Хинштейн вручил награды бойцам, в том числе и тем, кто недавно сбил ракету "Фламинго". Об этом глава региона сообщил в мессенджере МАХ.

Вручил государственные и региональные награды. Те, что присвоены посмертно, передал семьям наших воинов. В числе отмеченных — и расчет, сбивший ту самую "Фламинго" говорится в сообщении

Губернатор отметил, что добровольческая бригада решает огромный спектр задач — противодействие БПЛА и ДРГ, защита инфраструктуры, разминирование территорий, вывоз жителей и помощь тем, кто продолжает жить на приграничных территориях.