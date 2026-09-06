Москва6 сен Вести.Трех бойцов отряда "БАРС-Курск", которым удалось сбить крылатую ракету FP-5 "Фламинго" из пулемета, наградили. Об этом рассказал в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам губернатора, в том, что ракету сбили из пулемета, есть определенное стечение обстоятельств.

Но везение просто так не дается. И это очень показательно. Как в свое время зенитный комплекс С-125 сбил над Югославией хваленую "невидимку" - созданный по технологии "стелс" американский самолет F-117 Nighthawk, тем самым доказав, что нет неприкасаемости и всемогущества. Точно так же и здесь сказал он

Он отметил самоотверженность бойцов БАРС и всех, кто стоит на защите рубежей России.

У "барсов", и у всех, кто находится на курском рубеже, - а это люди, представляющие не только ВС, но и Росгвардию, ФСБ, пограничные войск, МВД, охранные структуры – у всех есть прямая мотивация. Их не нужно агитировать, объяснять, за что они стоят и что они защищают. У них есть внутренняя убежденность сказал Александр Хинштейн

По его словам, защитники РФ понимают, с чем пришлось столкнуться мирным жителям из-за представителей киевского нацистского режима.