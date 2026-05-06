Вокруг реки Оредеж в Ленинградской области создана охранная зона

В Ленобласти создана охранная зона вокруг реки Оредеж Вокруг реки Оредеж в Ленинградской области создана охранная зона

Москва6 мая Вести.Охранная зона создана на реке Оредеж у поселка Ям-Тесово в Ленинградской области, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщается в Telegram-канале Комитета по природным ресурсам региона.

Основная цель создания охранной зоны - предотвратить негативное влияние хозяйственной деятельности на памятник природы регионального значения "Геологические обнажения девона на реке Оредеж у пос. Ям-Тесово".

На левом берегу р. Оредеж на поверхность выходят породы старицких слоев аматского горизонта верхнего девона (эпоха девонского периода, длившаяся 385,3-359,2 млн лет назад). Песчаники содержат окаменелости отмечается в сообщении

Теперь на территории охранной зоны запрещено строительство и реконструкция зданий (кроме как в границах населенных пунктов), размещение отходов и разработка месторождений.