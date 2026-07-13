Власти Химок приняли меры для по предотвращения загрязнения реки нефтепродуктами

В Химках на реке Сходне установили заграждение от загрязняющих ее нефтепродуктов Власти Химок приняли меры для по предотвращения загрязнения реки нефтепродуктами

Москва13 июл Вести.Сотрудники администрации подмосковного городского округа Химки после сообщений о разливе нефтепродуктов в реке Сходне приняли меры для очистки воды и предотвращения загрязнения, сообщила в своем MAX-канале глава муниципалитета Инна Федотова.

По ее словам, специалисты обследовали русло реки Сходни на территории округа. По предварительной информации, нефтепродукты поступают по системе ливневой канализации со стороны Москвы.

Для предотвращения распространения загрязнения было установлено боновое заграждение и произведена обработка акватории специальным сорбентом для очистки воды от нефтепродуктов написала Федотова

О сливе нефтепродуктов в реку Сходню неоднократно сообщали властям местные жители.