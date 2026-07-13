Москва13 июлВести.Сотрудники администрации подмосковного городского округа Химки после сообщений о разливе нефтепродуктов в реке Сходне приняли меры для очистки воды и предотвращения загрязнения, сообщила в своем MAX-канале глава муниципалитета Инна Федотова.
По ее словам, специалисты обследовали русло реки Сходни на территории округа. По предварительной информации, нефтепродукты поступают по системе ливневой канализации со стороны Москвы.
Для предотвращения распространения загрязнения было установлено боновое заграждение и произведена обработка акватории специальным сорбентом для очистки воды от нефтепродуктовнаписала Федотова
О сливе нефтепродуктов в реку Сходню неоднократно сообщали властям местные жители.