Москва20 июл Вести.Для жителей города Верхняя Салда Свердловской области, где возникли проблемы с водоснабжением, организованы стационарные пункты разлива чистой воды, которую можно использовать для питья и хозяйственных нужд, сообщает ИС "Вести".

Маломобильным горожанам воду будут привозить на дом.

Водопроводную воду жителям Верхней Салды использовать запретили из-за превышения в ней предельно допустимой концентрации аммиака.

Как выяснилось, источником загрязнения стали отходы птицефабрики, которые хранились в полях и попадали в притоки реки Иса, а из нее – в питающее город Исинское водохранилище.

Сейчас в Верхней Салде возводится заградительная дамба, а на фильтровальной станции повышена концентрация реагентов. По словам специалистов, содержание аммиака в водопроводной воде постепенно снижается.

В СУ СК России по Свердловской области в связи с обращениями о ненадлежащем водоснабжении в Верхней Салде возбуждено уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по восстановлению прав граждан на качественное водоснабжение.