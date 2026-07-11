Боновое заграждение установлено в Таганрогском заливе после атаки БПЛА

В Таганрогском заливе после атаки БПЛА поставили боновое заграждение Боновое заграждение установлено в Таганрогском заливе после атаки БПЛА

Москва11 июл Вести.В Таганрогском заливе для предотвращения разлива нефтепродуктов с поврежденных в результате атаки беспилотников нефтебаз установлено боновое заграждение, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Сотрудники предприятия принимают необходимые меры для предотвращения разлива нефтепродуктов. На месте чрезвычайной ситуации установлено боновое заграждение, ведется осмотр прилегающей территории со стороны залива написала она в мессенджере MAX

Специалисты Росприроднадзора отбирают пробы почвы и воды Таганрогского залива.

Со своей стороны, сотрудники Роспотребнадзора дважды в сутки проводят замеры воздуха в районе ЧС, отслеживая содержание вредных веществ. Ситуация остается стабильной и находится под контролем, заверила Камбулова.

На месте происшествия дежурят пожарные, чтобы не допустить повторных возгораний.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ранее, что пожары, возникшие в Таганроге, Азове и Азовском районе после воздушных атак, полностью ликвидированы. Эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома.