Прокуратура Махачкалы проверит падение металлического листа с крыши на прохожего

В Махачкале из-за сильного ветра на мужчину рухнул лист с крыши дома Прокуратура Махачкалы проверит падение металлического листа с крыши на прохожего

Москва15 ноя Вести.В Махачкале сильный ветер сорвал с крыши многоэтажного дома металлический лист, который упал на прохожего. Об этом сообщает ГТРК "Дагестан".

В Махачкале на прохожего упал металлический лист с крыши многоэтажки говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел днем в воскресенье, 15 ноября.

Прокуратура Советского района начала проверку по факту случившегося. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить причины ЧП и проверить, соблюдались ли требования к содержанию здания. По результатам примут необходимые меры.