Москва15 нояВести.В Махачкале сильный ветер сорвал с крыши многоэтажного дома металлический лист, который упал на прохожего. Об этом сообщает ГТРК "Дагестан".
В Махачкале на прохожего упал металлический лист с крыши многоэтажкиговорится в публикации
Отмечается, что инцидент произошел днем в воскресенье, 15 ноября.
Прокуратура Советского района начала проверку по факту случившегося. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить причины ЧП и проверить, соблюдались ли требования к содержанию здания. По результатам примут необходимые меры.