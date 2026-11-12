Пожар произошел в строящемся здании школы искусств в Медведево в Марий Эл

В поселке Медведево в Марий Эл тушат пожар в недостроенном здании Пожар произошел в строящемся здании школы искусств в Медведево в Марий Эл

Москва12 ноя Вести.В поселке Медведево в Республике Марий Эл загорелось недостроенное здание на улице Шумелева. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

Прокуратура республики отмечает, что это строящееся здание Медведевской школы искусств, а в МЧС России по региону объект называют цирком.

Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 10.52 в четверг, 12 ноября. Горела кровля здания, огонь охватил площадь около 600 квадратных метров.

Прямо сейчас пожарные МЧС России тушат возгорание в пгт. Медведево Республики Марий Эл. Горит кровля цирка на улице Шумелева говорится в публикации ГУ МЧС РФ по республике

На тушении задействованы пять пожарных автоцистерн, автолестница и коленчатый автоподъемник.

Выяснилось, что в момент возгорания в здании шли строительные работы. Рабочие успели выйти, пострадавших нет.

Прокуратура Медведевского района взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств случившегося. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России по Республике Марий Эл и специалисты испытательной пожарной лаборатории.