Москва12 нояВести.В поселке Медведево в Республике Марий Эл загорелось недостроенное здание на улице Шумелева. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.
Прокуратура республики отмечает, что это строящееся здание Медведевской школы искусств, а в МЧС России по региону объект называют цирком.
Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 10.52 в четверг, 12 ноября. Горела кровля здания, огонь охватил площадь около 600 квадратных метров.
Прямо сейчас пожарные МЧС России тушат возгорание в пгт. Медведево Республики Марий Эл. Горит кровля цирка на улице Шумелеваговорится в публикации ГУ МЧС РФ по республике
На тушении задействованы пять пожарных автоцистерн, автолестница и коленчатый автоподъемник.
Выяснилось, что в момент возгорания в здании шли строительные работы. Рабочие успели выйти, пострадавших нет.
Прокуратура Медведевского района взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств случившегося. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России по Республике Марий Эл и специалисты испытательной пожарной лаборатории.