Стая чаек заполонила стадион во время футбольного матча в Мельбурне

Москва18 апр Вести.Стая чаек оккупировала стадион в австралийском Мельбурне во время футбольного матча "Мельбурн Виктори" и "Ньюкасл Джетс". Трансляцию мачта вел Paramount+.

На добавочном времени при счете 2:2 в ходе розыгрыша штрафного несколько десятков птиц кружили над стадионом, а некоторые ходили по газону.

Несмотря на нашествие чаек, матч останавливать не стали, футболисты продолжили играть. Игра закончилась с равным счетом.

В феврале во время матча любительской лиги в Стамбуле вратарь команды Istanbul Yurdum Spor Мухаммет Уянык сбил мячом пролетавшую мимо чайку. Птица упала на поле, после чего спортсмены пытались ее реанимировать.