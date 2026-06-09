Москва9 июнВести.Украина стала криминальной империей из-за действий стран Запада, рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев, его слова приводит РИА Новости.
Апогеем политики государств коллективного Запада по поддержке очагов напряженности стало превращение Украины из государства в криминальную империюзаявил Ильичев на Совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ
По его словам, большая часть (45%) деятельности преступных группировок на Украине относится к незаконному обороту наркотиков. Кроме того, группировки охватывают такие сферы, как торговля оружием, людьми и органами, а также мошенничество.
Ранее Ильичев заявил, что около 100 тысяч украинских граждан задействованы в телефонном мошенничестве.