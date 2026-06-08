В МИД России раскрыли планы Запада на Палестину Захарова: Запад продвигает планы ассоциации Палестины с арабскими странами

Москва8 июн Вести.Западные структуры продвигают сомнительные планы ассоциации палестинских земель с сопредельными арабскими странами, действуя при этом в русле неоколониализма. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, в последнее время ряд "мозговых центров", которые спонсируют правительственные структуры Запада, стали продвигать различные "альтернативные схемы" будущего Палестины.

В частности, эти структуры возрождают сомнительные варианты, предполагающие ассоциацию палестинских территорий с сопредельными арабскими государствами добавила дипломат

Захарова уточнила, что к апологетам "альтернативных концепций" относятся те, кто пренебрегают принятыми решениями, волей народов региона и исповедуют неоколониализм. Она подчеркнула, что попытки действовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке в обход позиций арабских стран обернутся провалом и не позволят добиться стабильности. Единственным жизнеспособным сценарием в МИД назвали "налаживание скоординированных международных и региональных усилий".