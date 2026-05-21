В Минобороны заявили о 150 тысячах сбитых БПЛА ВСУ с начала СВО

Москва21 мая Вести.С начала специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие сбили более 150 тысяч украинских беспилотников. Цифры о сбитых БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит российское Минобороны.

В статистике Минобороны России указывается, что с 24 февраля 2022 года был уничтожен 671 самолет противника и 284 вертолета.

150 139 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 399 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 024 орудия полевой артиллерии и минометов, 62 155 единиц специальной военной автомобильной техники продолжается перечисление целей в сводке оборонного ведомства

За минувшую ночь российские силы ПВО перехватили 121 дрон ВСУ. БПЛА противника были сбиты над Каспийским морем, Калмыкией, Крымом, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областями. В Белгородской области при ночной атаке украинских дронов ранения получили трое мирных жителей, БПЛА атаковал легковой автомобиль. Из-за атаки дронов в Ростовской области возникли два лесных пожара. Один человек погиб и двое получили ранения в Херсонской области, два человека погибли при ударе украинского БПЛА и один был ранен в Запорожской области.