В Москве арестовали фотографа, который самоудовлетворялся в вагоне метро Фотографа арестовали за самоудовлетворение в метро Москвы

Москва14 окт Вести.Суд арестовал фотографа, который мастурбировал на пассажирок в вагоне московского метро. Об этом сообщает "Осторожно, Москва".

По данным издания, 57-летний владелец фотостудии Эллиот Баскер около шести утра ехал в вагоне поезда Люблинско-Дмитровской линии в сторону станции "Печатники". Время в дороге он решил провести за самоудовлетворением, несмотря на присутствие других пассажиров.

В суде свою вину фотограф признал. Ему назначили административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство.