В Москве девочка застряла в искусственном дупле, ей помогли спасатели В Москве спасатели извлекли из искусственного дупла застрявшую школьницу

Москва14 сен Вести.В Пресненском парке Москвы 11-летняя девочка застряла в дупле искусственного дерева на детской площадке. Об этом стало известно MK.RU.

Отмечается, что школьница гуляла вместе с мамой и друзьями. Дети периодически забирались в дупло и в один момент девочка в нем застряла.

Со слов других детей, время от времени случается, что в дупле кто-то из ребятни застревает - по всей видимости, оно не совсем удачно спроектировано говорится в сообщении

Взрослые пытались помочь девочке, но не смогли. Тогда вызвали спасателей. Двое мужчин сумели помочь ребенку выбраться.