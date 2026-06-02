Полицейские задержали в Москве двух подозреваемых в нападении на потомка Пушкина

Москва2 июн Вести.В московском парке Измайлово задержали двух человек, которых подозревают в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Жертвой нападавших оказался предполагаемый потомок поэта Александра Пушкина - Андрей Де Торби. Он познакомился в парке с двумя мужчинами и между ними возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из мужчин выстрелил в Де Торби из пневматического оружия. Пострадавший для оказания медицинской помощи был вынужден обратиться в медучреждение.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались мужчины в возрасте 25 и 26 лет. Один из них ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде личного поручительства.