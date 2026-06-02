SHOT: на потомка Александра Пушкина совершено нападение в Москве В Москве совершено нападение на потомка Александра Пушкина

Москва2 июн Вести.В столичном парке совершено нападение на потомка Александра Сергеевича Пушкина. Подробности сообщает канал SHOT.

По словам 38-летнего Андрея Де Торби, написавшего заявление в полицию, двое молодых людей избили его в Измайловском парке, выстрелили из пистолета, попав в бедро, а потом украли телефон за 80 тысяч рублей.

У Де Торби ранение левого бедра, ушибы и ссадины на лице говорится в сообщении

Нападавшие - 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов - задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Семь лет назад в том же парке на потомка поэта тоже напал неизвестный мужчина.

Род Де Торби ведет начало от семьи князя Михаила Михайловича.